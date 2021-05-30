Аллергия может появится в любом возрасте, хотя раньше считалось, что это детская болезнь и ее даже можно “перерасти”.

Если появились симтомы аллергии необходимо обратиться к врачу для диагностики причины появления аллергии и определения, какие именно аллергены вызывают эти реакции.

Врач может назначить несколько видов анализов.

Чаще всего это кожные пробы. Преимуществом исследования являются простота выполнения, точность и быстрое получение результата. Для определения аллергенов необхимо всего лишь 15–20 мин.

Во время исследования под кожу вводится малое количество разных аллергенов и в зависимости от того, как организм отреагирует можно определить к чему конкретно вы гиперчувствительны.

Также можно сдать анализ крови на IgE. Он измерит количество антител в крови.

Еще можно сделать провокационную пробу — это способ, который установит диагноз со 100% вероятностью.

Его суть заключается в вызывании аллергической реакции во время употребления еды или воздействия аллергенов, которые вероятно вызвали признаки аллергии. Это исследование нужно проводить исключительно в стационаре под присмотром врачей. Его проводят в случае, если предыдущие анализы не дали нужных результатов.