Что такое аллергия и ее виды
Аллергия — это гиперчувствительная реакция организма на обыденные вещества, которые окружают человека – еда, шерсть кошек и собак, цветение деревьев, бытовая пыль или химия.
Существует пыльцевая аллергия (поллиноз), пищевая, бытовая и лекарственная.
Это далеко не полный перечень. Неспроста аллергию называют “болезнью века”, подразумевая тот факт, что от нее страдает более трети населения планеты. Да и может ли быть иначе, если с каждым годом аллергенная химия все больше входит в нашу повседневную жизнь.
Симптомы аллергии
Признаки аллергии зависят от вида аллергена, того, как вы с ним контактировали. Например, через дыхательные пути, нос, кожу или систему пищеварения.
- частое чихание;
- кашель;
- ощущение того, что не хватает воздуха;
- головная боль;
- усталость;
- снижение концентрации внимания
- одышка;
- зуд в носу и обильные выделения из него;
- зуд и покраснение глаз, слезотечение и возможная отечность;
- зуд, покраснение и шелушение кожи;
- кропивница;
- зуд и покалывание в горле и во рту;
- онемение языка;
- отечность губ, языка, лица и шеи;
- тошнота;
- понос;
- рвота.
Анализы на аллергию
Аллергия может появится в любом возрасте, хотя раньше считалось, что это детская болезнь и ее даже можно “перерасти”.
Если появились симтомы аллергии необходимо обратиться к врачу для диагностики причины появления аллергии и определения, какие именно аллергены вызывают эти реакции.
Врач может назначить несколько видов анализов.
Чаще всего это кожные пробы. Преимуществом исследования являются простота выполнения, точность и быстрое получение результата. Для определения аллергенов необхимо всего лишь 15–20 мин.
Во время исследования под кожу вводится малое количество разных аллергенов и в зависимости от того, как организм отреагирует можно определить к чему конкретно вы гиперчувствительны.
Также можно сдать анализ крови на IgE. Он измерит количество антител в крови.
Еще можно сделать провокационную пробу — это способ, который установит диагноз со 100% вероятностью.
Его суть заключается в вызывании аллергической реакции во время употребления еды или воздействия аллергенов, которые вероятно вызвали признаки аллергии. Это исследование нужно проводить исключительно в стационаре под присмотром врачей. Его проводят в случае, если предыдущие анализы не дали нужных результатов.
Кто в группе риска
Наследственность является ключевым фактором развития аллергии. Если мама или папа страдают аллергией, то у ребенка она проявится с вероятностью в 40%. Если оба родителя аллергики, то вероятность — 60-80%.
Также аллергия может появится с возрастом из-за окружающей среды или инфекции дыхательных путей.
Лечение аллергии
Основным правилом лечения аллергии является исключение контакта с аллергеном. Это необходимо делать, чтобы избежать более тяжелых реакций.
Как известно, аллергия способна провоцировать развитие бронхиальной астмы, анафилаксии, синусита, а также инфекции ушей и легких.
Существует единственный вид лечения, который оказывает положительное влияние на течение заболевания — специфическая иммунотерапия.
Она заключается во введении лечебных доз аллергенов в возрастающих дозах, чтобы снизить чувствительность человека к повторным их воздействиям.
Терапия является эффективной для лечения аллергии к пыльце растений — 80%-90%. При аллергии на пыль и клещей домашней пыли, эпидермальным аллергенам эффективность достигает 70%-80%, при грибковой аллергии – 60%-70%.
Профилактика аллергий будет весьма успешной, если не пренебрегать элементарными мерами гигиены: мыть руки, почаще проводить влажную уборку помещения. Огромным плюсом станут полноценный сон, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, умение правильно реагировать на стрессовые ситуации. Ну и, конечно же, позитивный настрой.