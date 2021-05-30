Коронавирус в Украине: в Одессе открыли центр вакцинации от Covid-19

В городе Одесса открыли центр массовой вакцинации против коронавируса. Таким способом Одесса стала одним из трех городов, в которых открыли такие центры.
В Одессе центр вакцинации населения (ЦВН) расположен на территории стадиона Национального университета Одесская юридическая академия.
ЦВН будет работать с 9.00 утра до 17.00 вечера. В Одесской ОГА отмечают, что ожидаемое количество прививок за один день — около 250-300 в этом центре.
Людей в возрасте от 60 лет, которые предварительно зарегистрировались в листе ожидания в приложении Дія, будут вакцинировать препаратом Coronavac.
По данным Одесской ОГА, работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3.
Центр вакцинации в Киеве
Накануне открыли центр вакцинации в Киеве, а также во Львове. Получить прививку против коронавируса в Киеве можно на территории Международного выставочного центра.
В то же время во Львове прививки от Covid-19 делают на базе стадиона Арена Львов. Горожан вакцинируют препаратом CoronaVac, разработанным фармацевтической компанией Sinovac Biotech.
Источник: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА