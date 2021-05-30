По состоянию на утро 30 марта в Украине зафиксировали 1 703 новых случаев коронавируса. В частности заболели 85 детей и 10 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и городе Киеве (96). Всего за период пандемии заболело 2 201 472 украинцев.

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1 330 человек. Также в стране зафиксировали 84 летальных случаев за сутки, за период пандемии от заболевания умерли 50 472 человек.

В то же время от коронавируса за сутки выздоровели 5 733 человек, за период пандемии 2 036 148 украинцев смогли преодолеть опасное заболевание.

Также за сутки осуществили 32 490 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 199, методом ИФА — 3 289) и 14 002 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 171 955 ПЦР-тестирований.

В то же время 1 015 976 украинцев иммунизировались против коронавируса с начала кампании вакцинации. За сутки первую прививку получили 7 119 человек, а вторую дозу препарата от заболевания получили 1 473 украинцев.

Статистика случаев и прививок за сутки

Киев — 96/1 398

Винницкая область — 15/17

Волынская область — 59/179

Днепропетровская область — 257/358

Донецкая область — 66/0

Житомирская область — 51/77

Закарпатская область — 20/98

Запорожская область — 69/63

Ивано-Франковская область — 29/68

Киевская область — 122/159

Кировоградская область — 14/46

Луганская область — 17/11

Львовская область — 48/697

Николаевская область — 127/383

Одесская область — 85/165

Полтавская область — 42/1 100

Ровенская область — 93/114

Сумская область — 53/770

Тернопольская область — 56/126

Харьковская область — 143/515

Херсонская область — 53/118

Хмельницкая область — 56/2

Черкасская область — 44/21

Черновицкая область — 41/19

Черниговская область — 47/615

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 мая суточный прирост заболеваемости коронавируса в Украине оставлял желать лучшего. За вчерашний день зафиксировали 3 096 новых Covid-случаев.

В частности заболели 144 ребенка та 55 медицинских работников. Также за сутки госпитализировали 1 309 человек, в то же время зафиксировали 156 летальных случаев. Однако от опасного заболевания выздоровели 10 199 украинцев.