По состоянию на утро 30 марта в Украине зафиксировали 1 703 новых случаев коронавируса. В частности заболели 85 детей и 10 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и городе Киеве (96). Всего за период пандемии заболело 2 201 472 украинцев.
За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1 330 человек. Также в стране зафиксировали 84 летальных случаев за сутки, за период пандемии от заболевания умерли 50 472 человек.
В то же время от коронавируса за сутки выздоровели 5 733 человек, за период пандемии 2 036 148 украинцев смогли преодолеть опасное заболевание.
Также за сутки осуществили 32 490 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 199, методом ИФА — 3 289) и 14 002 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 171 955 ПЦР-тестирований.
В то же время 1 015 976 украинцев иммунизировались против коронавируса с начала кампании вакцинации. За сутки первую прививку получили 7 119 человек, а вторую дозу препарата от заболевания получили 1 473 украинцев.
Статистика случаев и прививок за сутки
Киев — 96/1 398
Винницкая область — 15/17
Волынская область — 59/179
Днепропетровская область — 257/358
Донецкая область — 66/0
Житомирская область — 51/77
Закарпатская область — 20/98
Запорожская область — 69/63
Ивано-Франковская область — 29/68
Киевская область — 122/159
Кировоградская область — 14/46
Луганская область — 17/11
Львовская область — 48/697
Николаевская область — 127/383
Одесская область — 85/165
Полтавская область — 42/1 100
Ровенская область — 93/114
Сумская область — 53/770
Тернопольская область — 56/126
Харьковская область — 143/515
Херсонская область — 53/118
Хмельницкая область — 56/2
Черкасская область — 44/21
Черновицкая область — 41/19
Черниговская область — 47/615
Коронавирус в Украине
По состоянию на 29 мая суточный прирост заболеваемости коронавируса в Украине оставлял желать лучшего. За вчерашний день зафиксировали 3 096 новых Covid-случаев.
В частности заболели 144 ребенка та 55 медицинских работников. Также за сутки госпитализировали 1 309 человек, в то же время зафиксировали 156 летальных случаев. Однако от опасного заболевания выздоровели 10 199 украинцев.