Специалистам нужно определить причины появления коронавируса, чтобы избежать в будущем новых вспышек.
Об этом заявил ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
— Природа говорит нам о том, что произойдет: будут Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не выясним происхождение коронавируса, — заявил Питер Хотез.
Ученый призвал исследователей усерднее работать в этом направлении, а также направить специалистов в Ухань, чтобы лучше изучить происхождение вируса.
Коронавирус в Украине
Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий спрогнозировал, какой будет ситуация с коронавирусом в Украине летом.
По его словам, стоит ждать улучшения обстановки.
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Источник: NBC News