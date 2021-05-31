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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Будут Covid-26 и Covid-32, если не изучить происхождение вируса — ученый

Будут Covid-26 и Covid-32, если не изучить происхождение вируса — ученый

Специалистам нужно определить причины появления коронавируса, чтобы  избежать в будущем новых вспышек.

Об этом заявил ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

— Природа говорит нам о том, что произойдет: будут Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не выясним происхождение коронавируса, — заявил Питер Хотез.

Ученый призвал исследователей усерднее работать в этом направлении, а также направить специалистов в Ухань, чтобы лучше изучить происхождение вируса.

Коронавирус в Украине

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий спрогнозировал, какой будет ситуация с коронавирусом в Украине летом.

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По его словам, стоит ждать улучшения обстановки.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: NBC News

Фото: Pixabay

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