Онкологи из Национального института рака предупреждают, что употребление большого количества красного мяса, особенно обработанного промышленным способом или вяленого, жареного, копченого может повысить риск развития колоректального рака (рак толстой кишки) .

Как объясняют в институте, в красном мясе может содержаться высокий уровень N-нитрозосоединений (NOC), которые считаются потенциальными канцерогенами. Они могут вызывать NOC-индуцированные изменения ДНК.

Также немаловажно, что во время жарки на барбекю или гриле под воздействием высоких температур в мясе образуются гетероциклические и полициклические амины, которые также негативно влияют на организм.

Минздрав Украины рекомендует употреблять не более 500 г красного мяса в неделю.

Онкологи надеются, что к 2050 году рак можно будет победить, а профилактические операции станут обыденностью.