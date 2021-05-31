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Лариса Божко |

Может ли красное мясо спровоцировать развитие онкологии — ученые

Может ли красное мясо спровоцировать развитие онкологии — ученые

Онкологи из Национального института рака предупреждают, что употребление большого количества красного мяса, особенно обработанного промышленным способом или вяленого, жареного, копченого может повысить риск развития колоректального рака (рак толстой кишки) .

Как объясняют в институте, в красном мясе может содержаться высокий уровень N-нитрозосоединений (NOC), которые считаются потенциальными канцерогенами. Они могут вызывать NOC-индуцированные изменения ДНК.

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Также немаловажно, что во время жарки на барбекю или гриле под воздействием высоких температур в мясе образуются гетероциклические и полициклические амины, которые также негативно влияют на организм.

Минздрав Украины рекомендует употреблять не более 500 г красного мяса в неделю.

Онкологи надеются, что к 2050 году рак можно будет победить, а профилактические операции станут обыденностью.

Источник: УНН

Фото: Pixabay

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