Как бросить курить

31 мая Всемирный день без табака. Сейчас в мире курят около 1,26 млрд людей, детей и подростков среди них — 700 млн.

Все эти люди сознательно движутся к болезням сердца, сосудов, рака и эректильной дисфункции. Об этом Фактам ICTV рассказала врач-терапевт, нарколог Марина Ерина.

Врач разделила курильщиков на несколько групп:

Те, кто понимает, что курение вредно, но не хочет бросать.

Те, кто понимает, хочет бросить, но не делает этого.

Те, кто понимает, бросает, но неудачно.

Те, кто понимает, бросает и получает результат.

Представители первой группы начнут спорить, что в курении нет ничего страшного, а также будут приводить контраргументы, рассказывая о положительных его сторонах.

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Курение успокаивает. Да нет же, курение провоцирует стресс. После выкуренной сигареты проходит немного времени, и рука тянется к пачке снова. Это и есть стресс без никотина. А очередная сигарета его снимает. Впоследствии временной промежуток между желанием затянуться сокращается.

Не напоминает ли это поведение наркомана?

— Между прочим, никотин — третий в рейтинге веществ, вызывающих зависимость, — говорит врач. — Первые — героин и кокаин.

Курение помогает держать вес под контролем. Да, никотин отбивает аппетит, но при этом гробит слизистую желудка, вызывая болезни желудочно-кишечного тракта. Убивает рецепторы вкуса на языке и обоняние.

Курильщики реже других болеют болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Это потому, что они просто не доживают до них.

Все. Положительное закончилось, а теперь — горькая правда.

Курение укорачивает жизнь на десять лет. Это неоспоримый факт, доказанный учеными.

Легкие — лучший фильтр для табачного дыма, все вредные вещества задерживаются в них, ускоряя старение и вызывая рак. Самое печальное, что этот фильтр не имеет сменного картриджа.

— В бронхах курильщика собирается много слизи, в которой живут мириады болезнетворных бактерий, — говорит Марина Ерина. — Они медленно разрушают стенки бронхов. Так же курение разрушает кровеносные сосуды. Риск получить инсульт — как ишемический, так и геморрагический — увеличивается с каждой выкуренной сигаретой.

Никотин затрагивает все органы и все системы. Больше всего достается мозгу, сердцу, венам, нервам.

От кислородного голодания мозга человек становится раздражительным.

Никотин ежедневно подавляет выработку инсулина, что приводит к диабету.

В венах образуются тромбы и развивается тромбофлебит.

У мужчин-курильщиков очень рано развивается эректильная дисфункция. А женщины, любительницы покурить, все реже испытывают оргазм. Более того, нарушается репродуктивная функция, и им сложнее забеременеть.

Рак мочевого пузыря у мужчин и рак груди у женщин чаще всего являются прямым результатом многолетнего курения.

И напоследок, приветик от патологоанатома. При вскрытии легкие курильщика со стажем представляют собой черную гниющую массу и распространяют невыносимый запах помойки.

Жизнь без никотина

Теперь мы обратимся к тем группам курильщиков, которые рассматривают возможность отказаться от курения и даже что-то предпринимают в этом направлении.

Помните, что легкие очень хорошо отзываются на заботу о них. Как только человек бросает курить, они начинают очищаться и самовосстанавливаться, прощая вам все издевательства на протяжении многих лет.

— Через год риск развития ишемической болезни сердца уменьшится на 50%, — уверяет врач. — За пять лет без никотина при здоровом образе жизни можно избежать инфаркта, а всего за 15 лет вернуться к доникотиновому уровню здоровья. Вот тогда можно побороться и против Альцгеймера.

Как бросить курить

Самым эффективным методом отказа от курения является инфаркт. 95% людей после него не прикасаются к сигаретам. Но стоит ли доводить до этого?

Хотите бросить курить — бросайте. Прямо сейчас.

Не получилось?

Обратитесь к психотерапевту. Специалист поможет вам разобраться в себе и подберет метод отказа от никотина. Может, вам не шоковая терапия нужна, а постепенное уменьшение количества сигарет.

Если безмедикаментозный способ не сработает — доктор выпишет таблетки.

Можно попробовать еще иглоукалывание, гипноз, бабку-шептуху (хуже не станет). Любой способ хорош, если у вас есть светлая цель избавиться от никотиновой зависимости.

Вот чего не стоит делать, так это переходить на электронные сигареты и другие гаджеты. Это самообман, и их безопасность никем не доказана.

Хотите попробовать завязать с курением самостоятельно, есть никотиновые пластыри, леденцы и еще куча всевозможных изобретений для слабовольных курильщиков.

Читайте книги о том, как бросить курить, занимайтесь спортом.

Проведите, наконец, отпуск где-нибудь вдали от цивилизации и сигаретных киосков. Дауншифтинг нынче в моде.

Не хотите оставаться в одиночестве? Найдите компанию, которая готовится сплавляться на каяках, байдарках, лазить по скалам в Карпатах. Главное, чтобы никто рядом не курил.

И тогда вы попадете в немногочисленную пока, но перспективную группу тех, кто хотел бросить курить, бросил, и у него получилось.

Табачный дым может спровоцировать приступ астмы как у курильщика, так и у кого-нибудь из окружающих. Об этом следует помнить и соблюдать правила курения в общественных местах, установленных законом.