В Китае разрешат каждой паре иметь до трех детей. Решение приняло политбюро правящей Коммунистической партии страны под председательством президента Си Цзиньпина.

Власти страны считают, что новое решение сможет улучшить демографическую ситуацию, учитывая то, что население быстро стареет, а рождаемость снижается.

Эксперты считают, что уровень рождаемости в стране значительно ниже, чем необходимо для замены поколения. К 2050 году более 25% населения страны будут старше 65 лет. Значительное преимущество пенсионеров над теми, кто работает, грозит серьезными проблемами китайской экономике и социальной сфере.

В Китае в 1979-2015 годах проводилась политика одна семья — один ребенок. Ее ввели, когда на государственном уровне было признано, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. К 2000 году среднее число детей, рожденных одной женщиной в течение жизни, в Китае снизилось с 6 до 1,6.

В 2013 году парам, у которых один из родителей является единственным ребенком в семье, разрешили иметь второго ребенка, а с 2015 года всем семьям страны разрешили заводить два ребенка. Ограничения имеют ряд исключений и по закону не должны применяться к этническим меньшинствам.

Сейчас в Китае безопасность на высшем уровне, что связано с распространением коронавируса. В государственных учреждениях необходимо быть в маске, очень часто люди надевают перчатки по собственному желанию. На улице люди редко надевают маски, но в общественном транспорте – практически все. Кроме того, в помещениях очень часто стоят камеры и измеряют температуру.

Источник: Xinhua