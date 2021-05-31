Каждый хотя бы раз в жизни слышал понятие — магнитные бури. На языке науки — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Их влияние многие испытывают на себе. Это же произошло и в конце мая, когда вспышки были особенно мощными. Колебания достигли красного уровня опасности.

Бури вызывают слабость, повышение давления, бессонницу и даже депрессию. А также обострение старых хронических болезней, поэтому у кого они есть — поберечься обязательно.

Тем более, когда природа наносит “двойной удар” и, кроме вспышек на Солнце, страну накрывают мощные ливни. Это же произошло в конце мая, когда дождь чередовался с яркими солнечными часами. А это беда для так называемых метеозависимых людей.

— При такой погоде у нас идет изменение атмосферного давления — достаточно резкие перепады. Также повышение влажности до высоких цифр, изменение электромагнитного поля. Эта совокупность факторов влияет на наш организм, — говорит врач-терапевт Алена Ворона.

Врач-кардиолог Татьяна Мовчан во время магнитных бурь советует контролировать давление, больше отдыхать и принимать постоянно терапию. Также не стоит забывать о полноценном питании, прогулках и легкой физической активности.

Придерживаться стоит и таких советов:

начинать день с контрастного душа, а заканчивать теплой ванной;

ложиться пораньше, чтобы нормально выспаться;

исключить из рациона крепкий кофе и даже чай.

Однако медики говорят, что полностью побороть метеочувствительность, к сожалению, невозможно.

В конце мая и начале июня проблем человечеству подкинет еще и космос. В этот период ожидается Кровавое Суперлуние и так называемый “коридор затмений”, который длится с 26 мая по 10 июня.

Также проблем принесет и ретроградное Меркурий, который в этот период движется против часовой стрелки.

Аномалии — природные и космические, закончатся почти одновременно. Тогда можно будет начинать новые дела, возвращаться к будничным делам и активной жизни, а пока стоит особенно последовать за своим здоровьем и не спешить с грандиозными планами.

Чем опасен и что нельзя делать в период ретроградного Меркурия Фактам ICTV рассказала астролог Марина Скади.