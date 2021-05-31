В Украине на вакцинацию против коронавируса записались лишь 32% работников сферы образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции во время Всеукраинского форума Украина 30. Образование и наука 31 мая.

— В начале по желанию зарегистрировались только 32% работников образования, — сказал он.

Министр добавил, что сейчас прививки получили уже 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания. Они вакцинировались препаратом от компании Pfizer/BioNTech.

Шкарлет напомнил, что Украина получила уже 209 тыс. доз препарата Pfizer, которым будут вакцинировать педагогов.

26 мая в Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Ее закупили за счет государственного бюджета.

Вакцину из этой партии используют для прививки: работников сферы образования, людей с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих, представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Фото: КГГА