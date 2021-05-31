Необычный способ определить, сколько лет вы проживете — исследование

Группа биологов, физиков и биофизиков впервые исследовала изменения биовозраста в динамике при последовательных повторных измерениях и пришла к выводу, что скорость восстановления после стрессов (встряска, болезни, операции и т.д.) может стать новым маркером старения.

Чем старше человек, тем медленнее он восстанавливается. Среднее время восстановления с возрастом увеличивается: две недели в 40 лет и до шести недель в 80. Интересно, что изменение обнаруживается в общем анализе крови.

Ученые пришли к выводу, что скорость восстановления организма, может оказаться новым важным маркером старения. А снижение устойчивости с возрастом указывает на то, что способность к восстановлению полностью утрачивается к 120-150 годам.

Это говорит о том, что для продления жизни необходимо разрабатывать терапии, которые влияют не только на болезни, но и на сам процесс старения, замедляя его и увеличивая продолжительность жизни.

Но поскольку еженедельный забор крови для получения реальной картины процесса старения травматичен, то ученые попробовали использовать фитнес-трекер интенсивности физической активности, которая также показывает изменения скорости восстановления.

Таким образом, видим, что фитнес-гаджеты можно использовать не только для достижений ЗОЖ-целей. С их помощью можно узнать какой образ жизни и питания рекомендован конкретному человеку. Достаточно даже шагомера в смартфоне. Это открывает новые возможности для исследования уровня здоровья населения.

В Швеции разработали тест для диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях.

Источник: Nature