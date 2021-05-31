В мире по состоянию на 31 мая зафиксировали 171 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (153 тыс.), Бразилии (43 тыс.) и Аргентине (21 тыс.).

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за все время пандемии 3,5 млн человек, за сутки — больше 8 тыс. В то же время, выздоровели — более 153 млн людей. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — более 92 тыс. пациентов.

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Коронавирус в Украине

В Украине ситуация с коронавирусом остается стабильной. За сутки в стране подтвердили 1 022 новых случаев болезни. Всего умерло от Covіd-19 50 536 человек, за сутки-64 пациента. Побороло болезнь за время пандемии 2 041 082 украинца, за день – 4 934.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано за день в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил украинцев о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.

Коронавирус в мире

В китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку Covid-19. Поэтому из-за распространения Covid-19 власти сократили количество полетов в Гуанчжоу. В международном аэропорту Байюнь города уже отменено 519 рейсов – 37% от общего количества запланированных на 31 мая. Также человек, который хочет уехать из густонаселенного пункта должен иметь тест на коронавирус.

В Египте начали работать кафе, рестораны, торговые центры и магазины. Из-за карантина доходы от туризма в стране упали на 70%.

В Африке ввели всего 1% вакцин против коронавируса с 1,3 млрд прививок, которые сделали во всем мире. Сейчас на континент доставили только 28 млн доз вакцин, что меньше 2% населения.

Вакцинация в Украине

30 мая в Украине сделали 6 168 прививок против коронавируса, из них первую дозу вакцины получили 5 828 человек, вторую дозу – 340 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 1 021 806 человек, из них получили одну дозу 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 125 777 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). В лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 610 168 человек.

Ляшко также рассказал, что иммунизация против коронавируса в центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве проходит организовано, однако есть определенные недостатки. Например, в центр приходят люди, которые не получили приглашения, чтобы вакцинироваться, и из-за этого образуются очереди.

Он добавил, что на следующей неделе правительство рассмотрит изменения в постановление о карантине. Там также рассмотрят изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных людей.