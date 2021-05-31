В Украине по состоянию на утро 31 мая подтвердили 2 202 494 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильной, за сутки — 1 022 новых больных.
Среди них — 58 детей и 11 медработников.
Всего в Украине 50 536 человек умерли от вируса, за сутки — 64 пациента. Преодолели болезнь за время пандемии 2 041 082 украинца, за день — 4 934.
В Украине за время распространения вируса провели 10 180 777 тестов методом ПЦР, за день — 8 822.
Коронавирус в областях
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за день в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 23 случая;
- Волынская область — 40 случаев;
- Днепропетровская область — 134 случая;
- Донецкая область — 42 случая;
- Житомирская область — 42 случая;
- Закарпатская область — 4 случая;
- Запорожская область — 69 случаев;
- Ивано-Франковская область — 23 случая;
- Киевская область — 58 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 13 случаев;
- Львовская область — 46 случаев;
- Николаевская область — 107 случаев;
- Одесская область — 17 случаев;
- Полтавская область — 16 случаев;
- Ровенская область — 51 случай;
- Сумская область — 43 случая;
- Тернопольская область — 32 случая;
- Харьковская область — 68 случаев;
- Херсонская область — 28 случаев;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 59 случаев;
- Черновицкая область — 24 случая;
- Черниговская область — 11 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировали 2 201 472 случая коронавируса.
Суточный прирост — 1 703 новых больных.
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