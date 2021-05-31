В Украине по состоянию на утро 31 мая подтвердили 2 202 494 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильной, за сутки — 1 022 новых больных.

Среди них — 58 детей и 11 медработников.

Всего в Украине 50 536 человек умерли от вируса, за сутки — 64 пациента. Преодолели болезнь за время пандемии 2 041 082 украинца, за день — 4 934.

В Украине за время распространения вируса провели 10 180 777 тестов методом ПЦР, за день — 8 822.

Коронавирус в областях

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за день в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

Статистика:

Винницкая область — 23 случая;

Волынская область — 40 случаев;

Днепропетровская область — 134 случая;

Донецкая область — 42 случая;

Житомирская область — 42 случая;

Закарпатская область — 4 случая;

Запорожская область — 69 случаев;

Ивано-Франковская область — 23 случая;

Киевская область — 58 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 13 случаев;

Львовская область — 46 случаев;

Николаевская область — 107 случаев;

Одесская область — 17 случаев;

Полтавская область — 16 случаев;

Ровенская область — 51 случай;

Сумская область — 43 случая;

Тернопольская область — 32 случая;

Харьковская область — 68 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 59 случаев;

Черновицкая область — 24 случая;

Черниговская область — 11 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировали 2 201 472 случая коронавируса.

Суточный прирост — 1 703 новых больных.

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