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Людмила Грубник |

Стабильная ситуация: в Украине за сутки обнаружили 1 022 случая Covid-19

коронавірус в україні

В Украине по состоянию на утро 31 мая подтвердили 2 202 494 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильной, за сутки — 1 022 новых больных.

Среди них — 58 детей и 11 медработников.

Всего в Украине 50 536 человек умерли от вируса, за сутки — 64 пациента. Преодолели болезнь за время пандемии 2 041 082 украинца, за день — 4 934.

В Украине за время распространения вируса провели 10 180 777 тестов методом ПЦР, за день — 8 822.

Коронавирус в областях

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за день в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 23 случая;
  • Волынская область — 40 случаев;
  • Днепропетровская область — 134 случая;
  • Донецкая область — 42 случая;
  • Житомирская область — 42 случая;
  • Закарпатская область — 4 случая;
  • Запорожская область — 69 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 23 случая;
  • Киевская область — 58 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 13 случаев;
  • Львовская область — 46 случаев;
  • Николаевская область — 107 случаев;
  • Одесская область — 17 случаев;
  • Полтавская область — 16 случаев;
  • Ровенская область — 51 случай;
  • Сумская область — 43 случая;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Харьковская область — 68 случаев;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 59 случаев;
  • Черновицкая область — 24 случая;
  • Черниговская область — 11 случаев.
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировали 2 201 472 случая коронавируса.

Суточный прирост — 1 703 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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