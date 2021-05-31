В китайской провинции Гуандун зафиксировали новую вспышку Covid-19

Китай ввел контроль за поездками для борьбы с распространением Covid-19 в южной провинции Гуандун. Теперь, чтобы уехать из густонаселенного региона, нужно иметь тест на коронавирус, сделанный не позднее трех дней до выезда.

За минувшие сутки, 30 мая, зафиксировали 27 новых случаев заражения Covod-19, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.

Из 20 заболевших 18 обнаружили в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два — в городе Фошань. Также три человека из провинции имели бессимптомное течение заболевания.

Кроме того, из-за распространения коронавируса, китайские авиакомпании резко сокращают количество полетов в Гуанчжоу. В международном аэропорту Байюнь города уже отменено 519 рейсов — 37% от общего количества запланированных на 31 мая.

По данным сервиса Worldometers, в Китае за все время пандемии зафиксировали 91 тыс. случаев заражения Covid-19. От осложнений, которые вызвал вирус, скончались более 4 тыс. пациентов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 31 мая подтвердили 1 022 новых случая коронавируса. За сутки умерло 64 пациента, а выздоровело — 4 934 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано за день в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV

Источник: AP News