В Украине 1 июля должны появятся Covid-сертификаты вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава, — отметил он.

В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный вакцинальный цикл, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован.

Ляшко добавил, что на следующей неделе правительство рассмотрит изменения в постановление о карантине. Там также рассмотрят изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных людей

Он также рассказал, что иммунизация против коронавируса в центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве проходит организовано, однако есть определенные недостатки. Они касаются того, что приходят люди в очередь не те, кто по звонку из программы Дія. И это создает большую очередь, в которой люди могут стоять два часа.

Министр считает, что этот организационный момент решат до следующей недели.