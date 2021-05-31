Украина, Грузия и Молдова просят Еврокомиссию помочь с Covid-вакцинами

Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен касательно обеспечения вакцинами против коронавируса. Сделали они это в рамках нового трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции.
Соответствующий документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой.
Представители стран просят Еврокомиссию разработать механизм передачи европейских вакцин для государств Восточного партнерства по тому же принципу, который недавно применили к странам Западных Балкан.
По мнению политиков, такой подход помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки.
Кроме того, страны Ассоциированного Трио (Украина, Грузия и Молдова, — Ред.) убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах ЕС.
В то же время, как считают представители, такое решение будет способствовать скорейшему преодолению Covid-кризиса.
Украина получила новую партию Pfizer
18 мая Украина получила новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.
378 тыс. доз вакцины Pfizer используют для прививки работников сферы образования. Остальные дозы направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.