В мире обостряется ситуация с проблемой неравенства доступа к вакцинам против коронавируса. Согласно данным, указанным в материале The Guardian, из 1,3 млрд вакцин, введенных на планете, только 1% уколов был сделан в Африке. И это количество снижается за последние недели.

На континент доставили лишь 28 млн доз вещества, что менее 2% населения.

Главная проблема с доставкой вакцины состоит в том, что 40 африканских стран полагались на механизм по распределению вакцин COVAX. Однако из-за сложной эпидситуации в Индии поставки приостановили.

Африке необходимо около 20 млн доз вакцины AstraZeneca в течение следующих шести недель, чтобы сделать вторые прививки всем получившим первую дозу.

Также необходимы еще 200 млн доз вакцин, чтобы на континенте могли вакцинировать 10% населения до сентября.

Вакцинация в мире

Со старта вакцинации в ВОЗ обращали внимание на проблему равномерного распределения вакцин.

Однако пока в развитых странах активно делают прививки людям, тогда как в других — этот процесс проходит медленно.

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Источник: The Guardian