Есть признаки того, что Великобритания находится на ранней стадии третьей волны коронавирусных инфекций, заявил профессор Рави Гупта из Кембриджского университета, консультирующий правительство.

Ученый призвал правительство не исключать возможность отсрочки отмены ограничений, связанных с Covid-19, намеченных на 21 июня. Его поддержал министр по окружающей среде Джордж Юстис.

— Конечно, число случаев в настоящее время относительно невелико, сказал профессор Гупта, — но все волны начинаются с небольшого ропота на заднем плане, а затем становятся взрывоопасными.

В минувшее воскресенье Великобритания сообщила о более чем 3 000 новых случаях заражения Covid-19. Этот показатель держится пятый день подряд.

По словам профессор Гупта, по крайней мере три четверти случаев составляет индийский вариант Covid-19.

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