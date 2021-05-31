Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Великобритания на пороге новой волны эпидемии коронавируса – ученые

англия

Есть признаки того, что Великобритания находится на ранней стадии третьей волны коронавирусных инфекций, заявил профессор Рави Гупта из Кембриджского университета, консультирующий правительство.

Ученый призвал правительство не исключать возможность отсрочки отмены ограничений, связанных с Covid-19, намеченных на 21 июня. Его поддержал министр по окружающей среде Джордж Юстис.

— Конечно, число случаев в настоящее время относительно невелико, сказал профессор Гупта, — но все волны начинаются с небольшого ропота на заднем плане, а затем становятся взрывоопасными.

В минувшее воскресенье Великобритания сообщила о более чем 3 000 новых случаях заражения Covid-19. Этот показатель держится пятый день подряд.

Читайте
На вакцинацию от Covid-19 записалось лишь 32% работников образования

По словам профессор Гупта, по крайней мере три четверти случаев составляет индийский вариант Covid-19.

Читайте также, как фейки о Covid-19  отражаются на здоровье людей.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка