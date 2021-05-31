Ложная информация и фейковые новости во время пандемии Covid-19 имеют серьезные последствия для здоровья и качества жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые и клиницисты, давая оценку распространению медицинских мифов, часто основанных на предварительных данных и данных, не прошедших экспертную оценку.

Например, вызывает серьезные опасения возросший интерес общественности по поводу потенциальных лекарств против Covid-19, которые обычно используются пациентами с ревматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызывая среди них беспокойство по поводу нехватки жизненно необходимых препаратов.

Также серьезную тревогу вызвало и повышенное внимание средств массовой информации к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Появились заявления о том, что НПВП могут увеличить тяжесть Covid-19, что привело к срочным проверкам специалистами Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейского агентства по лекарственным средствам.

В итоге, большинство экспертиз реабилитировали НПВП в отношении Covid-19, включая недавнее обсервационное исследование с участием более чем 70 тыс человек в Великобритании, показывающих, что прием НПВП не приводит к более высокому уровню смертности или тяжелых заболеваний у пациентов, госпитализированных с Covid-19.

Кстати, НПВП также были в центре споров во время пандемии гриппа 1918-1919 годов, когда главный хирург США рекомендовал использовать аспирин для лечения инфекции в дозе, которая, как теперь известно, является токсичной, что, вероятно, способствовало увеличению повреждения легких и смерти во многих случаях.

Хотя научное сообщество быстро получило знания об индивидуальных факторах риска, связанных с плохими исходами при Covid-19, это была еще одна область, в которой у пациентов возникло много страхов, особенно в контексте прерванной клинической помощи.

Весьма актуальна на сегодня и дезинформация о вакцинах против Covid-19, широко распространяемая особенно в социальных сетях. Один их эффективных способов борьбы с ней – консультации специалистов.

Действительно, пациенты с ревматическими заболеваниями в Великобритании, которые получили по SMS образовательный видеоролик о вакцине Covid-19, почувствовали себя более уверенными. 90% сообщили, что теперь понимают, что вакцины безопасны.

Противодействие путанице и недоверию, возникающим после дезинформации — это постоянная задача, требующая творческих и многогранных решений. Поскольку конца пандемии Covid-19 не видно, а в отношении вакцин преобладает неопределенность, постоянная бдительность крайне важна.

Читайте также, как в летний сезон не стать жертвой клещей.

Источник: The Lancet