В 55 странах с низким и средним уровнем дохода подавляющее большинство больных диабетом не подозревали, что они имеют эту патологию. Менее 5% получали адекватное медикаментозное лечение и советы по образу жизни. Это показало исследование, которое провели врачи Мичиганского университета и женской больницы Бостона в США.

Исследователи объединили данные репрезентативных на национальном уровне опросов, в ходе которых у людей, страдающих диабетом, спрашивали, какое лечение они принимают для снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, и какие советы они получали по поводу диеты, физических упражнений и веса.

Выяснилось, что около 50% участников принимали лекарства для снижения уровня сахара и артериального давления, менее 7% — препараты, снижающие уровень холестерина. В целом около 30% респондентов сказали, что получали советы по диете и снижению веса.

В Международной федерации диабета отмечает, что из примерно 463 миллионов взрослых в мире больны диабетом. Почти 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как известно, сахарный диабет увеличивает риск инвалидности и потенциально смертельных осложнений, включая сердечный приступ, инсульт, слепоту и повреждение почек и нервов.

— Мы можем предотвратить эти осложнения с помощью комплексного лечения диабета, и нам нужно сделать так, чтобы люди во всем мире могли получить доступ к лечению, — говорит ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Флуд.

Однако возможности служб здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов по диагностике состояния и проведению лечения часто ограничены. Это неизбежно приводит к ненужным страданиям и множеству смертей, которых можно избежать .

Лекарства от диабета дешевы и, как доказано, снижают не только риск осложнений, связанных с диабетом, но и долгосрочные затраты на лечение.

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Источник: MedicalNewsToday