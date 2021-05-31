Создать здоровое тело непросто. Но как долго мы на самом деле продержимся в хорошей форме? Оказывается, даже после небольших перерывов, мы теряем форму гораздо быстрее, чем приобретаем ее.

Время, необходимое для того, чтобы вернуться к состоянию до перерыва в тренировках, зависит от ряда факторов, включая уровень физической подготовки, возраст, интенсивность вашей работы и даже окружающую среду. Но некоторые исследования показывают, что всего шесть сеансов интервальных тренировок могут привести к увеличению максимального потребления кислорода — показателю общей физической формы — и повысить эффективность нашего организма.

Кардиотренировки

Кардиореспираторная подготовка снизится примерно на 10% в первые четыре недели после того, как человек прекратит тренироваться. Эта скорость снижения продолжается, но более медленными темпами в течение более длительных периодов.

Интересно, что у спортсменов это снижение в конечном итоге выравнивается. Но для среднего человека насыщенность тканей кислородом резко падает до предтренировочного уровня менее чем за восемь недель.

Силовые тренировки

Что касается силы, то обычный человек через 12 недель без тренировок уже не может поднять вес, который брал до этого. К счастью, исследования показывают, что часть силы вы все-таки. Несмотря на значительное снижение силы, размер мышечных волокон уменьшается лишь незначительно.

Количество мышечных волокон, используемых во время упражнений, уменьшается примерно на 13% всего за две недели. За это время у среднего посетителя спортзала, который поднимает тяжести, размер мускулов уменьшится, и со временем ему станет труднее поднимать тяжелые грузы.

Если вас что-то выбило из колеи и тренировки в зале пришлось прервать, прислушайтесь к советам бывших спортсменов и просто бывалых людей. Они подскажут, где и как можно потренироваться.