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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Как за восемь недель помолодеть на три года — исследование

омоложение

Исследование, проведенное учеными из США и Канады, показало, как при помощи несложной коррекции питания и образа жизни можно очень быстро улучшить свой биологический возраст.

Эксперимент, который длился 8 недель и в котором приняли участие 43 мужчины в возрасте от 50 до 72 лет, показал убедительный омолаживающий эффект адресного воздействия на эпигенетические процессы в организме.

Поскольку именно хронические заболевания являются главной причиной старения, исследователи убеждены: управлять своим биологическим возрастом мы можем вполне успешно с помощью нескольких простых рычагов.

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Научный проект омоложения включал в себя: сбалансированный рацион питания, полноценный сон, физическую активность. Плюс – участники принимали пробиотики и фитонутриенты.

Изменения в питании заключались в снижении количества углеводов и включении в рацион полезных животных белков, в том числе печень, а также разнообразие овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами.

Физическая активность предусматривала выполнение не менее 30 минут в день упражнений средней сложности.

Фактор сна был зафиксирован на уровне – не меньше 7 часом в сутки. Плюс – дыхательные упражнения для снижения стресса.

По окончанию эксперимента у всех участников были взяты анализы крови и слюны, которые были проанализированы с помощью метилированной ДНК.

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Результат поразил даже самих исследователей. Оказалось, что только лишь при помощи простых изменений рациона питания, распорядка дня и режима сна, без применения каких бы то ни было лекарственных препаратов, всего за 8 недель можно снизить биологический возраст на целых три года.

Это значит, что провести подобный эксперимент самостоятельно может буквально каждый из нас.

Добавим, что вдохновленные своим открытием ученые решили пойти дальше. В настоящее время они набирают группу добровольцев для изучения здорового образа жизни в более длительной перспективе.

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Источник: Аging

Фото: Depositphotos

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