Согласно исследованию французского Института Пастера, вакцина Pfizer несколько менее эффективна, но, похоже, все же защищает от более передаваемого индийского штамма вируса, вызывающего Covid-19.

— Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта, согласно результатам лабораторных испытаний, — сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В научном проекте приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. 16 из них получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 получили одну дозу вакцины AstraZeneca.

Согласно исследованию, у людей, получивших две дозы Pfizer, в три раза снизилось количество антител против индийского варианта, но они все еще были защищены.

Ситуация была иной с вакциной AstraZeneca, которая индуцировала особенно низкие уровни антител, нейтрализующих индийский вариант, говорится в исследовании.

По словам Шварца, пациенты, переболевшие Covid-19 в течение прошлого года, и люди, вакцинированные двумя дозами Pfizer, сохраняли достаточно антител для защиты от индийского варианта, но в три-шесть раз меньше, чем против британского штамма.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время индийский штамм официально зарегистрирован на 53 странах.

Чтобы попытаться ограничить его распространение, Франция и Германия вновь ввели более жесткие правила в отношении прибытия из пострадавших стран, включая Соединенное Королевство.