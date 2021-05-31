Иммунизация против коронавируса в центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве проходит организованно, однако есть определенные недостатки.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Есть определенные недостатки. Они касаются именно того, что приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения Дія. И это создает большую очередь, люди могут стоять по два часа. Думаю, мы этот организационный момент к следующей неделе решим, — отметил Виктор Ляшко.

При этом он уточнил, что такой проблемы нет в Одессе.

— Потому что в Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении Дія, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрирован в приложении Дія, но не получил звонка. И это привело к очередям. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают людей, — добавил он.

Кроме того, он рассказал, что медики перегружены.

— Медицинские работники истощены, перегружены, но все с улыбкой делают свое дело, все довольны, — подвел итог министр.

Центры вакцинации

В Киеве, Львове и Одессе работают первые в Украине центры массовой вакцинации.

Каждые выходные там будут делать прививки от коронавируса людям, которые записались на вакцинацию через приложение Дія.

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