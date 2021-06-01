После перенесения коронавируса у некоторых людей долгое время могут наблюдаться симптомы болезни или же реакции организма. Специалисты называют их признаками “длительного Covid-19”, хотя пока не могут точно сказать: их вызывает сам вирус или же стресс, спровоцированный болезнью или пандемией в целом.
Есть ряд симптомов, после выявления которых нужно обращаться к доктору.
— Люди могут длительное время страдать от коронавируса и не знать об этом, потому что они не получили знаний, чтобы идентифицировать себя как страдающих этим заболеванием, — сказала пульмонолог Covid-клиники Медицинского колледжа Бэйлора (США) Фидаа Шаиб.
По словам специалиста, у людей могут быть самые разнообразные признаки болезни. Они могут наблюдаться до полугода после перенесения коронавируса. СМИ опубликовали самые распространенные из них, которые чаще всего встречались у людей.
Симптомы “длительного Covid-19”:
- мозговой туман;
- усталость;
- проблемы со сном;
- одышка и непрекращающийся кашель;
- проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой (нерегулярное сердцебиение, тромбы, миокардит, воспаление сердечной мышцы);
- неврологические симптомы и психические заболевания (тревожность и эмоциональные расстройства, депрессия);
- потеря обоняния;
- кишечные симптомы (потеря аппетита, диарея);
- кожная сыпь и выпадение волос;
- давление в груди, боли в суставах и мышцах;
- сахарный диабет;
- болезнь почек.
Если у человека фиксируются подобные проблемы со здоровьем после коронавируса, необходимо обсудить их с врачом. Это поможет избежать осложнений.
Симптомы коронавируса
Специалисты назвали самые распространенные симптомы коронавируса.
Среди них — повышение температуры, сухой кашель и затрудненное дыхание.
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Источник: Insider