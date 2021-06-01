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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

12 тревожных симптомов после Covid-19: когда стоит обращаться к врачу

12 тревожных симптомов после Covid-19: когда стоит обращаться к врачу

После перенесения коронавируса у некоторых людей долгое время могут наблюдаться симптомы болезни или же реакции организма. Специалисты называют их признаками “длительного Covid-19”, хотя пока не могут точно сказать: их вызывает сам вирус или же стресс, спровоцированный болезнью или пандемией в целом.

Есть ряд симптомов, после выявления которых нужно обращаться к доктору.

— Люди могут длительное время страдать от коронавируса и не знать об этом, потому что они не получили знаний, чтобы идентифицировать себя как страдающих этим заболеванием, — сказала пульмонолог Covid-клиники Медицинского колледжа Бэйлора (США) Фидаа Шаиб.

По словам специалиста, у людей могут быть самые разнообразные признаки болезни. Они могут наблюдаться до полугода после перенесения коронавируса. СМИ опубликовали самые распространенные из них, которые чаще всего встречались у людей.

Симптомы “длительного Covid-19”:

  • мозговой туман;
  • усталость;
  • проблемы со сном;
  • одышка и непрекращающийся кашель;
  • проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой (нерегулярное сердцебиение, тромбы, миокардит, воспаление сердечной мышцы);
  • неврологические симптомы и психические заболевания (тревожность и эмоциональные расстройства, депрессия);
  • потеря обоняния;
  • кишечные симптомы (потеря аппетита, диарея);
  • кожная сыпь и выпадение волос;
  • давление в груди, боли в суставах и мышцах;
  • сахарный диабет;
  • болезнь почек.

Если у человека фиксируются подобные проблемы со здоровьем после коронавируса, необходимо обсудить их с врачом. Это поможет избежать осложнений.

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Симптомы коронавируса

Специалисты назвали самые распространенные симптомы коронавируса.

Среди них — повышение температуры, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Подробнее о симптомах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Insider

Фото: Pexels

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