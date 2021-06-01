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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Аналог Pfizer и Moderna: над какими вакцинами от Covid-19 работают в Украине

Аналог Pfizer и Moderna: над какими вакцинами от Covid-19 работают в Украине

Украинская вакцина против коронавируса буде сделана не раньше, чем через год, а, может, и позже.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, сейчас в Украине работают над четырьмя вакцинами.

Один проект — достаточно перспективный.

— Две — производят в НАНУ, это так называемые субъединичные вакцины, направленные против С-протеина, шиповидного протеина. Одна вакцина была сделана, проводятся испытания, разработчик — Украинско-американский консорциум.

Еще один проект, его только начинают: Индар с НАНУ работают над созданием вакцины, которая фактически является аналогом Pfizer или Moderna, на базе маточной РНК. Это наиболее интересный проект, — отметил Сергей Комиссаренко.

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Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается иммунизация против коронавируса.

Прививки делают вакцинами иностранного производства.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Pixabay

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