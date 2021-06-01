По данным экспертов группы Национальных исследований STEPS, почти половина женщин Украины пьют алкоголь как минимум раз в месяц. Из них немногим более 50% находятся в том периоде жизни, когда они способны выносить и родить ребенка. Практически каждая вторая женщина из этой многочисленной группы не исключает вероятность незапланированной беременности.

По мнению экспертов, подобная статистика является очень тревожным сигналом для общества. Ведь она свидетельствует о большом риске крайне негативного влияния алкоголя на плод.

Ведь наукой доказано, что плацента не в состоянии защитить эмбрион от спиртного, которое попадает в кровь уже через два часа после того, как женщина выпила. Причем будущее дитя сполна получает ту же дозу. Чем это грозит?

Есть такой медицинский термин — расстройство фетального алкогольного спектра (ФАСП). Он возникает у ребенка, мать которого употребляла алкоголь во время беременности, и имеет несколько степеней.

Самым тяжелым считается фетальный алкогольный синдром (ФАС), который характеризуется серьезными нарушениями центральной нервной системы, следствием которых, с большой долей вероятности, могут быть проблемы с внешностью, ростом, слухом и зрением, впоследствии к ним добавятся проблемы с обучением, памятью, вниманием, общением.

Дети с алкогольным расстройством нейроразвития (АРНР) имеют заметные интеллектуальные нарушения. Как правило, они плохо учатся в школе из-за проблем с памятью, вниманием, суждениями и контролем над импульсами.

Из-за влияния алкоголя на свет могут появиться дети с врожденными дефектами (ВДПА). Их органы, в частности, сердце, почки, кости, формируются неправильно и функционируют с проблемами.

Нейро-поведенческое расстройство, связанное с пренатальным воздействием алкоголя (НП-ПЕА) было впервые признано Американской психиатрической ассоциацией в 2013 году. У ребенка или подростка с этим нарушением фиксируются проблемы с мышлением и памятью, с поведением, с настроением, с переключением внимания с одного задания к другому.

Читайте Во Львове прошли сразу три операции по пересадке органов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине один из самых высоких в мире уровней распространения фетального алкогольного синдрома — 50 случаев на 10 000 человек.

Данные опроса ВОЗ свидетельствуют о том, что многие женщины считают “маленькие” дозы алкогольных напитков не вредными, особенно в последний триместр беременности.

Но учеными доказано: не существует “безопасного” триместра! Употребление алкоголя опасно для беременных женщин и плода уже с первых дней беременности.

Ученые также рекомендуют избегать употребление алкоголя во время грудного вскармливания, ведь он легко попадает в грудное молоко и может повлиять на младенца.

Если женщина узнала о беременности уже после употребления алкоголя, на ранних стадиях беременности, ей следует избегать спиртных напитков в дальнейшем.

И помните: безопасных видов алкоголя для беременной женщины не существует. Пиво, вино, водка, бренди, одинаково опасны для здоровья ее будущего ребенка.

Читайте также, как раннее обучение влияет на мозг ребенка.