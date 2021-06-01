Некоторые области Украины осенью могут попасть в красную зону — Шкарлет

В Украине в октябре-ноябре этого года некоторые области могут снова оказаться в красной зоне эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на Всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука 1 июня.

— Не исключено, что в октябре-ноябре опять-таки некоторые области, некоторые регионы могут перейти на так называемый красный локдаун, что касается ограничений, — отметил он.

Министр добавил, что сфера образования готова к такому развитию событий.

Карантин в Украине

Сейчас все области Украины находятся в желтой зоне карантина. Ни одна из украинских областей пока не находится в красной, оранжевой и зеленой зоне карантина.

Ближайшими к критическим показателям являются Волынская, Донецкая, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская и Черкасская области.

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