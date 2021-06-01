Johnson&Johnson должна выплатить 2,1 млрд долларов женщинам, заявившим, что детская присыпка компании была загрязнена канцерогенным асбестом, после того как Верховный суд США оставил без изменений самый крупный вердикт в почти десятилетнем судебном процессе по культовому продукту.

J&J подготовилась к отклонению апелляции, объявив в феврале, что выделяет почти 4 млрд долларов на покрытие вердикта в Сент-Луисе. Компания по-прежнему сталкивается с более чем 26 тис. судебных исков, в которых детская присыпка является причиной рака. J&J сняла товар с полок в США и Канаде в прошлом году.

— Сегодня справедливость восторжествовала, — сказал Марк Ланье, адвокат женщины. — Двадцать семей теперь получают компенсацию за ужасную ненужную болезнь. И компания J&J, вызвавшая эту болезнь, несет ответственность.

Акции J&J, базирующейся в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, упали на 1,5% в тот же день.

Присяжные присудили каждой женщине компенсацию в размере 25 млн долларов. Затем комиссия добавила более 4 млрд долларов в качестве штрафных санкций.

Асбест, который часто встречается при добыче талька, является признанным канцерогеном.

В дешевых продуктах питания зачастую содержатся вредные и канцерогенные вещества об этом читайте в нашем материале.