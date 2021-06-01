По состоянию на утро 1 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 434 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в столице зарегистрировали 206 871 Covid-случай.

За сутки от вируса умерли пять человек, в целом — 5 097.

В то же время за день выздоровели 3 864 киевлянина, за время пандемии — 170 552.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: