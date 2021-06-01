После перенесения коронавируса возможны осложнения со стороны различных систем организма человека. Под ударом может оказаться и сердечно-сосудистая система, в частности жизненно важный орган — сердце.

Однако риск инфаркта миокарда после коронавируса — очень редкое явление, заявляет доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

— Люди волнуются из-за повреждения сердечной мышцы во время болезни. Но это не говорит об инфаркте миокарда. И об остром миокардите. А говорит о том, что при отчетливой воспалительной реакции определенное количество клеток различных органов погибает, и это называется “острое повреждение миокарда”. Но речь не идет об инфаркте. Это происходит у менее чем одного процента пациентов, перенесших коронавирус. А на самом деле эта цифра даже 0,5%. То есть оно очень редкое, — объясняет Екатерина Амосова.

При этом специалист призывает всех спокойно относиться к коронавирусу и не поддаваться паническим атакам. Эту мудрость она почерпнула от своего именитого отца — хирурга Николая Амосова.

— (Отец, — Ред.) был бы против массового психоза. (Должно быть, — Ред.) взвешенное, спокойное отношение к коронавирусу. Он предлагал вкладывать собственные силы в здоровый образ жизни. Не толстеть. Заниматься физической активностью, — добавляет Екатерина Амосова.

Осложнения после коронавируса

После коронавируса возможны проблемы со здоровьем.

Они могут фиксироваться и у детей.

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