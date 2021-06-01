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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Польша с 7 июня будет вакцинировать от Covid-19 детей с 12 лет

вакцинація дітей

В Польше с 7 июня дети в возрасте 12-15 лет смогут вакцинироваться против коронавируса.

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации в Польше Михал Дворчик на брифинге вместе с министром здравоохранения Адамом Недзельским.

— Благодаря решению Европейского агентства по лекарственным средствам и рекомендациям Медицинского совета, мы приняли решение, что с 7 июня начнутся прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это 2,5 млн школьников, — отметил Дворчик.

Он добавил, что прививки можно будет получить в обычных пунктах вакцинации, а с сентября — в школах.

В то же время Адам Недзельский утверждает, что Польша присоединится к программе Европейского Союза о введении Covid-сертификатов вакцинации против коронавируса.

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29 мая Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вакцинировать препаратом от Pfizer/BioNTech детей от 12 до 15 лет.

Прививки подросткам будут делать, так же как и взрослым – два раза с интервалом в три недели. Вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech была исследована при участии 2 260 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: RMF24

Фото: Depositphotos

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