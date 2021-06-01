Вероятность того, что в Украине ослабят карантин летом 2021 года достаточно высока, но нужно быть осторожными с таким мерами.

Такой тезис в эфире одного из украинских телеканалов озвучил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

— Ослабит ли Украина карантин? Думаю, что да. Но нужно быть осторожными, поскольку другие страны сейчас рассматривают такую ​​возможность, чтобы не позволить массовый приезд людей из тех стран, где есть опасность. Пока Украину рассматривают как источник опасности. Пока что. Но сейчас значительно снизилось количество новых больных и умерших. Но оно не все равно пока достаточно высоко, — отметил Сергей Комиссаренко.

Кроме того, ослабление карантина грозит новой вспышкой заболеваемости.

— Ослабление карантина и разрешение людям передвигаться делается практически во всех странах. Они, конечно, приведут к большему количеству зараженных. Но, в конце концов, людям нужна какая-то воля. И нужно использовать отпуск во благо, — добавил он.

Ослабление карантина в Украине

В Украине в ближайшее время могут смягчить карантин.

Власти рассматривают возможность снятия ограничений касательно времени работы общественных учреждений и разрешения въезда для иностранцев.

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Источник: Украина 24

Фото: Сергей Комиссаренко