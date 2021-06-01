Вероятность того, что в Украине ослабят карантин летом 2021 года достаточно высока, но нужно быть осторожными с таким мерами.
Такой тезис в эфире одного из украинских телеканалов озвучил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.
— Ослабит ли Украина карантин? Думаю, что да. Но нужно быть осторожными, поскольку другие страны сейчас рассматривают такую возможность, чтобы не позволить массовый приезд людей из тех стран, где есть опасность. Пока Украину рассматривают как источник опасности. Пока что. Но сейчас значительно снизилось количество новых больных и умерших. Но оно не все равно пока достаточно высоко, — отметил Сергей Комиссаренко.
Кроме того, ослабление карантина грозит новой вспышкой заболеваемости.
— Ослабление карантина и разрешение людям передвигаться делается практически во всех странах. Они, конечно, приведут к большему количеству зараженных. Но, в конце концов, людям нужна какая-то воля. И нужно использовать отпуск во благо, — добавил он.
Ослабление карантина в Украине
В Украине в ближайшее время могут смягчить карантин.
Власти рассматривают возможность снятия ограничений касательно времени работы общественных учреждений и разрешения въезда для иностранцев.
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Источник: Украина 24
Фото: Сергей Комиссаренко