Больницы, которые закрывают отделения для лечения пациентов с Covid-19 не должны выписывать их не долечившимися.

— Сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости Covid-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают отделения для лечения больных с Covid-19, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. — Несмотря на это, ни один пациент — сейчас или в будущем — не останется без помощи.

В министерстве отметили, что, если больница сворачивает стационар для больных с Covid-19, местные власти должны обеспечить пациентам медицинскую помощь в этом или другом лечебном учреждении.

— Во-первых, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев Covid-19. Во-вторых, и Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу, — добавили в МОЗ.

После лечения от Covid-19 больные могут рассчитывать на реабилитацию в медицинских учреждениях, центрах, санаториях Минздрава.