В Китае зафиксировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Цзянсу.

Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая. Жителя города Чжэньцзян госпитализировали с высокой температурой 28 апреля.

Через месяц врачи диагностировали у него вирус птичьего гриппа H10N3, но подробностей о том, как этот человек заразился, не сообщили.

Комиссия отметила, что штамм H10N3 — это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах очень низкий.

Сейчас состояние инфицированного стабилизировалось, он готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими контактами не выявило никаких других случаев.

В Китае существует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторыми из них время от времени инфицируются люди, которые работают с домашней птицей. В 2016-20178 годах от штамма H7N9 умерло около 300 человек. С тех пор в стране не было зарегистрировано значительного количества случаев заражения людей птичьим гриппом.

По данным комиссии, ранее во всем мире не сообщалось о других случаях заражения людей вирусом H10N3.

Кроме этого, в китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку Covid-19. Так, заболело 27 человек, из них 20 внутренних заражений, которые пришлись на южную провинцию.

Источник: Euronews