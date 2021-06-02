Украинцы, которым сделают прививки китайской вакциной от Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, но подчеркнул, что для этого нужно пройти полный курс вакцинации.

— Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок, — отметил глава Минздрава.

Также Ляшко напомнил, что Украина заключила контракты на поставку 1,9 млн доз этого препарата и рассказал, что ею пока прививают лиц старше 65 лет, маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают, а также работников образования, представителей ВСУ, МВД и работников критической инфраструктуры.

Одобрение Sinovac

1 июня Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac от компании Sinovac для экстренного использования.

ВОЗ рекомендует проводить процедуру прививки в два этапа, во время которых дозы будут вводить с интервалом в три недели.