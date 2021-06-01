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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Семь стран ЕС начали выдавать Covid-сертификаты

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

1 июня 2021 года сем стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Наличие документа позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Паспорта вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Другие же страны пока не начали этот процесс, в Еврокомиссии ожидают, что они присоединятся к нему в ближайшее время.

Запуск сертификата позволяет странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

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Паспорта о вакцинации

С начала года в ЕС начали активно обсуждать запуск документов, которые подтверждают факт вакцинации.

Его сторонники настаивали на том, что это поспособствует возрождению туризма.

Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Commission

Фото: Depositphotos

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