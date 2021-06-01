1 июня 2021 года сем стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Наличие документа позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Паспорта вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Другие же страны пока не начали этот процесс, в Еврокомиссии ожидают, что они присоединятся к нему в ближайшее время.
Запуск сертификата позволяет странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
Паспорта о вакцинации
С начала года в ЕС начали активно обсуждать запуск документов, которые подтверждают факт вакцинации.
Его сторонники настаивали на том, что это поспособствует возрождению туризма.
Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: European Commission