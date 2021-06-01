О том, что примерно 20% жителей Украины могли переболеть коронавирусной инфекцией бессимптомно, сообщил вчера, 31 мая, на своей странице в Facebook Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.

По его словам, учитывая алгоритм прошлого года, можно предположить новый всплеск заболеваемости Covid-19 уже этой осенью. Но у Минздрава “есть несколько месяцев, чтобы ускорить вакцинацию и сломать уже привычный сценарий развития событий”.

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Надеяться на это сегодня есть основания, отметил Михаил Радуцкий. По его словам, первые три центра вакцинации, которые были открыты в минувшие выходные, “показали очень высокую эффективность”.

Народный депутат выразил надежду, что “в следующие выходные увидим масштабирование этого проекта”, ведь Минздрав подготовил для местной власти “все необходимые алгоритмы”.

“Теперь все зависит от мотивации местных руководителей и стабильности поставок вакцин в Украину”, — подчеркнул депутат.

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Источник: Михайло Радуцький