По состоянию на 1 июня в мире зафиксировали 171, 5 млн случаев Covid-19, а за сутки заболели еще 360 тыс. Больше всего заболевших за сутки выявили в Индии (126 тыс.), Бразилии (32 тыс.) и Аргентине (28 тыс.).

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли за все время пандемии 3,5 млн человек, за сутки — свыше 7 тыс. В то же время, выздоровели — более 153,9 млн человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — более 91 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 1 июня в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали стремительный рост новых больных коронавирусом, по сравнению с прошлыми сутками. В стране подтвердили 2 137 случаев Covid-19.

Всего в Украине за время пандемии 50 699 человек умерли от вируса за последние 24 часа – 163. В то же время выздороветь удалось 2 053 167 жителям страны, за день – 12 085.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (176), Киевской (138) и Днепропетровской (137) областях.

В НАН Украины предупредили, что нужно быть осторожными с ослаблением карантина на летний период, ведь это грозит новой вспышкой заболеваемости.

Кроме того, министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что есть вероятность введения красной зоны карантина в некоторых регионах Украины в октябре-ноябре этого года.

Коронавирус в мире

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Латинской Америке наибольшее количество погибших от Covid-19 было зафиксировано в Бразилии: из-за пандемии здесь умерло более 450 тыс. людей. Однако число погибших на душу населения в Перу более чем вдвое больше, чем в Бразилии.

21 июня Япония начнет делать прививки против Covid-19 людям на рабочих местах и в университетах. Таким образом правительство стремится ускорить темпы распространения вакцин в стране.

В Израиле отменили карантинные ограничения, запрещавшие скопление людей на закрытых и открытых площадях – на территории предприятий, банкетных зал, в общественном транспорте и тому подобное. Однако люди обязаны носить маски в закрытых помещениях.

Турция продолжает выход из жесткого карантина, сократив комендантский час и отменив карантин выходного дня. Также постепенно начнут открывать школы.

Вакцинация в Украине

31 мая в Украине прививки от коронавируса получили 13 937 людей: одну дозу получили 10 232 человека, вторую дозу – 3 705 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 1 032 038 человек, из них первую дозу получили 1 032 036 человек, полностью иммунизированы, получив обе дозы 129 482 (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок.

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против Covid-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения, которую производят в Италии. До 6 июня в рамках инициативы COVAX в Украину должно прибыть 705 600 доз этого препарата.