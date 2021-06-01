В Украине по состоянию на утро 1 июня 2021 года зафиксировали 2 204 631 случай коронавируса. За последние сутки — 2 137 новых больных, эпидситуация в стране по сравнению с предыдущим днем ​​ухудшилась, вчера было в два раза меньше случаев.

Среди новых пациентов — 91 ребенок и 56 медработников.

Всего в Украине за время пандемии 50 699 человек умерли от вируса, за последние 24 часа — 163.

В то же время выздороветь удалось 2 053 167 жителям страны, за день — 12 085.

С начала распространения вируса на территории государства провели 10 207 245 ПЦР-тестов, за последние сутки — 26 468.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (176), Киевской (138) и Днепропетровской (137) областях.

Статистика:

Винницкая область — 29 случаев;

Волынская область — 53 случая;

Днепропетровская область — 137 случаев;

Донецкая область — 88 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 176 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 случая;

Киевская область — 138 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 57 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 66 случаев;

Полтавская область — 115 случаев;

Ровенская область — 117 случаев;

Сумская область — 35 случаев;

Тернопольская область — 32 случая;

Харьковская область — 84 случая;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 44 случая;

Черкасская область — 89 случаев;

Черновицкая область — 61 случай;

Черниговская область — 84 случая.

Статистика коронавируса в Украине

Согласно данным о коронавирусе в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года, в стране подтвердили 2 202 494 случая болезни.

Суточный прирост — 1 022 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.