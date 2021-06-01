В Украине по состоянию на утро 1 июня 2021 года зафиксировали 2 204 631 случай коронавируса. За последние сутки — 2 137 новых больных, эпидситуация в стране по сравнению с предыдущим днем ухудшилась, вчера было в два раза меньше случаев.
Среди новых пациентов — 91 ребенок и 56 медработников.
Всего в Украине за время пандемии 50 699 человек умерли от вируса, за последние 24 часа — 163.
В то же время выздороветь удалось 2 053 167 жителям страны, за день — 12 085.
С начала распространения вируса на территории государства провели 10 207 245 ПЦР-тестов, за последние сутки — 26 468.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (176), Киевской (138) и Днепропетровской (137) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 29 случаев;
- Волынская область — 53 случая;
- Днепропетровская область — 137 случаев;
- Донецкая область — 88 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 176 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 случая;
- Киевская область — 138 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 57 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Николаевская область — 72 случая;
- Одесская область — 66 случаев;
- Полтавская область — 115 случаев;
- Ровенская область — 117 случаев;
- Сумская область — 35 случаев;
- Тернопольская область — 32 случая;
- Харьковская область — 84 случая;
- Херсонская область — 23 случая;
- Хмельницкая область — 44 случая;
- Черкасская область — 89 случаев;
- Черновицкая область — 61 случай;
- Черниговская область — 84 случая.
Статистика коронавируса в Украине
Согласно данным о коронавирусе в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года, в стране подтвердили 2 202 494 случая болезни.
Суточный прирост — 1 022 новых больных.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.