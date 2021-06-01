По словам исследователей, в одном бразильском городе смертность от Covid-19 снизилась на 95% после того, как почти все взрослые были вакцинированы в рамках эксперимента.

В городе Серране с населением 45 тыс. человек число заболевших резко сократилось после массовой вакцинации китайской CoronaVac.

Те же, кто не был вакцинирован, также были защищены сокращением циркуляции вируса.

Результаты показывают, что пандемию можно контролировать после того, как 75% людей получат полную дозу.

Бразилия сильно пострадала от пандемии, почти 463 тыс. погибших.

В стране недостаток вакцин, поэтому темпы вакцинации медленные. В то же время среднее ежедневное количество смертей и случаев заболевания остается высоким из-за отсутствия скоординированных мер по сдерживанию инфекций.

Эксперимент в Серране, на юго-востоке штата Сан-Паулу, проводился в период с февраля по апрель Институтом Бутантана, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.

Город был разделен на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса. Команда исследователей констатировала, что результат был достигнут после того, как три зоны, или около 75% населения старше 18 лет, получили обе дозы.

Когда же 95% взрослых были полностью вакцинированы, результаты показали, что:

Смертность снизилась на 95%

Госпитализация снизилась на 86%

Симптоматические случаи снизились на 80%.

Рикардо Паласиос, директор по исследованиям Butantan, сказал, что ключевым моментом в переломе борьбы с вирусом стали 75% вакцинированных.

— Самый важный результат — то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население, — сказал он.

Паласиос также сказал, что снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, которые не были вакцинированы. Это может указывать на то, что нет необходимости проводить вакцинацию детей для открытия школ он.

По словам Паласиоса, вакцина также была эффективна против варианта, известного как бразильский вирус.

Результаты эксперимента могут дать толчок развитию CoronaVac, которым пользуются десятки развивающихся стран. В этом году были некоторые разногласия по поводу вакцины, после того как клинические испытания в Бразилии, Индонезии и Турции показали, что ее эффективность находится в диапазоне от 50% до 90%.

По словам его авторов, эксперимент в Серране был первым в мире в своем роде. Результаты показали, что не было сообщений о серьезных побочных эффектах вакцины и о смертях, связанных с Covid, среди тех, кто был вакцинирован через 14 дней после применения второй вакцины.

Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе Ботукату с населением 148 тыс. человек. Исследователи используют вакцину Oxford / AstraZeneca, производимую на местном уровне институтом Fiocruz.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших от Covid после США и третье место по количеству случаев заболевания — более 16,5 миллионов.

В Киеве на базе Международного выставочного центра открылся центр вакцинации.