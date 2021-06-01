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Лариса Божко |

В каждой области Украины будут центры трансплантации — ОП

Перенесення планових госпіталізацій призведе до перенавантаження клінік восени - ЗМІ

ОП инициирует создание в каждом областном центре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов.

В рамках проекта Большая стройка в областных центрах Украины будут созданы многопрофильные больницы с возможностью проведения операций по трансплантации органов.

 — Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная, — сказал Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что в тех больницах, где уже проводятся такие операции, строительные работы завершены.

 — Однако не на все объекты пока доехала специальная техника, — посетовал Кирилл Тимошенко.

Кроме этого, сообщил Тимошенко, Президент Владимир Зеленский поставил задачу довести технику и полностью укомплектовать здание детской больницы Охматдет ко Дню независимости Украины.

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Ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что на территории Международного выставочного центра ВДНХ создадут современный урбан-парк для занятий спортом и активного отдыха.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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