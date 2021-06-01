В ночь с 31 мая и 1 июня во Львове трансплантировали сердце и две почки, операции начались в полночь и закончились в 9.00.

Донором стал 32-летний мужчина из Львовской области, который получил несовместимую с жизнью травму головы, согласие на донорство органов дали его мать и старшая сестра.

Сердце пересадили 48-летнему мужчине из Прикарпатья, который болел три года.

По поводу почек, то одну из них получила 43-летняя женщина из Львовской области, у которой почки отказали после рождения ребенка. Из-за этого женщина находилась на гемодиализе в течение 10 лет.

Второй орган получил 46-летний львовянин, у которого почки отказали из-за ангины, на гемодиализе — четыре года.

Во Львове прошли сразу три операции по пересадке органов / 3 фотографии

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Центры трансплантации в Украине

В Офисе президента анонсировали создание в каждом областном центре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов.

Изменения произойдут в рамках проекта Большое строительство.

Подробнее о центрах трансплантации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Iryna Zaslavets

Фото: Iryna Zaslavets