По обновленным данным, число умерших от осложнений коронавирусной инфекции в этой стране составляет 500 на 100 000 человек. Это вдвое больше, чем в Бразилии.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, до недавнего времени самый высокий уровень смертности от Covid-19 был зафиксирован в Венгрии – около 300 на 100 тыс. Но Перу стремительно перекрыла этот показатель.

— Мы считаем своим долгом обнародовать эту обновленную информацию, — заявила премьер-министр Перу Виолета Бермудес на пресс-конференции, объявляя результаты обзора.

Вопросы о количестве погибших в Перу возникли вскоре после начала пандемии. Ситуации, когда кладбища заполняются новыми захоронениями, а больницы покупают рефрижераторные контейнеры для работы в качестве импровизированных моргов, предполагала, что все намного хуже, чем показывают официальные данные.

В Латинской Америке наибольшее количество погибших от Covid-19 было зафиксировано в Бразилии: из-за пандемии тут погибло более 450 000 человек. Однако, исходя из численности населения, количество погибших на душу населения в Перу более чем вдвое больше, чем в Бразилии.

Обновленные данные по Перу соответствуют так называемым избыточным цифрам смертности, которые исследователи использовали и в других странах для измерения возможного занижения летальной статистики во время пандемии.

Избыточная смертность измеряет общее количество смертей за определенный период времени и сравнивает его с тем же периодом до пандемии.

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