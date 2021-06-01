В Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса, который будет работать в выходные дни.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА. Прививки в центре смогут получить жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт Дія.

Его расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко на улице Злуки, 45.

— Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел, — отметила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В администрации добавили, что вакцинация будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Люди смогут иммунизироваться препаратом CoronaVac, который разработан фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

29-30 мая в Киеве, Львове и Одессе открыли центры вакцинации против коронавируса. Получить прививку против коронавируса в Киеве можно на территории Международного выставочного центра. В то же время во Львове прививки от Covid-19 делают на базе стадиона Арена Львов, а в Одессе-ЦВН расположен на территории стадиона Национального университета Одесская юридическая академия.

Источник: Тернопольская ОГА