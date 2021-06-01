С 1 июня в Турции откроются заведения общественного питания, парки развлечений и спортзалы. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Комендантский час в стране будет действовать в течение месяца в будние дни и в субботу с 22.00 до 05.00. Запрет выходить из дома будет действовать только в воскресенье.

Обслуживать столики в заведениях питания разрешили с 07.00 до 21.00 (до 00.00 будет действовать режим на вынос). В такие же часы будут открыты парки развлечений и спортзалы.

Кроме того, в Турции разрешили праздновать свадьбы на открытых и закрытых площадках с соблюдением установленных санитарных норм.

До конца года Турция стремится завершить процесс разработки собственной вакцины против коронавируса.

Сейчас в стране полностью привито против Covid-19 почти 12,5 млн жителей из 85 млн. Первую прививку сделали еще около 16,6 млн человек.

Отмена карантинных ограничений в Израиле

С 1 июня в Израиле отменили карантинные ограничения, запрещавшие скопление людей на территории предприятий, банкетных зал, в общественном транспорте.

Кроме того, люди, которые имеют прививки против коронавируса, и те, кто у кого их нет, смогут обедать рядом в заведениях.

Однако обязанность надевать маски в закрытых помещениях все еще осталась.