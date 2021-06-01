21 июня Япония начнет делать прививки против Covid-19 людям на рабочих местах и в университетах.

Таким образом правительство стремится ускорить темпы вялого распространения вакцин в стране.

На такой шаг Япония пошла, потому что отстает по темпам вакцинации от других развитых стран из-за трудностей с организацией мест для иммунизации и невозможности обеспечить достаточное количество доз препаратов из-за рубежа.

Ранее правительство сообщило о долгосрочной национальной стратегии по разработке вакцин, чтобы облегчить отечественные исследования и производства для борьбы с коронавирусом и другими пандемиями.

Требование для зрителей на Олимпийских играх

В конце мая в Японии сообщили, что зрителям могут запретить посещать Олимпийские игры, если они не предоставят справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Также организаторы рассчитывают, что все спортсмены, которые будут принимать участие в соревнованиях, получат полный курс прививок против коронавируса до конца июля.

Сначала правительство требовало проводить спортивные мероприятия без зрителей. Однако сейчас организаторы Олимпийских игр в Токио определяются, сколько людей смогут допустить к просмотру соревнований, которые состоятся 23 июля – 8 августа.

Подробнее о требованиях для зрителей на Олимпийских играх читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Kyodo News