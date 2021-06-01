В Израиле сняли карантинные ограничения, запрещавшие скопление людей на закрытых и открытых площадях – на территории предприятий, банкетных зал, в общественном транспорте и тому подобное. Однако обязанность надевать маски в закрытых помещениях все еще осталась.

Так, теперь людям не нужно будет делать экспресс-тесты, чтобы попасть куда угодно. Те, кто получили прививку против коронавируса, и те, у кого ее нет, смогут обедать рядом в закрытых помещениях.

Тем, кто прибывает в Израиль, необходимо будет обязательно делать тест на Covid-19 за 72 часа до пересечения границы и незамедлительно после въезда на территорию страны. Обязательства относительно тестирования продлили до 29 июня.

Тем, кто летит за границу, придется также заплатить за тест на коронавирус перед тем, как покинуть страну. Его стоимость в Израиле сейчас составляет ориентировочно 100 шекелей (около 650 грн).

Также отменены ограничения по соблюдению двухметровой дистанции в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Тем, кто будет возвращаться из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики, Турции, России и Аргентины, придется соблюсти десятидневную изоляцию, даже если у человека есть прививка против коронавируса.

Ограничения по ношению масок в закрытых помещениях пересмотрят через 10 дней. Скорее всего, происходить это будет поэтапно. Те, кто не вакцинирован против коронавируса, получат разрешение не носить маску последними.

Прививка против Covid-19 в Польше

С 10 мая вакцинация против коронавируса в Польше доступна для всех желающих.

Прививки против Coviid-19 украинцам, проживающим в Польше на законных основаниях, предоставляются бесплатно.

Подробнее о том, как украинцу получить прививку против Covid-19 в Польше, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Kan