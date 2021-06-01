В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca европейского производства

В Украине 31 мая зарегистрировали вакцину AstraZeneca против коронавируса для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Этот препарат разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую производят в Италии и имеет торговое название AstraZeneca.

В Минздраве отметили, что до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз этой вакцины. Ее используют для повторной вакцинации тех людей, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

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В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую дозу вакцины получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

Препарат AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

Вакцина AstraZeneca

В Украине AstraZeneca известна под именем своего лицензированного аналога CoviShield, который нам поставляет Индия. Этот препарат одобрен ВОЗ.

Вакцина создана на платформе вирусного вектора без способности к репликации. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 12 недель. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

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