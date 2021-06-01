Для названия вариантов коронавируса будут использовать буквы греческого алфавита.

Такое решение приняли во Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы избежать дискриминации стран, где эти мутации появились.

— Группа экспертов ВОЗ рекомендовала утвердить маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения вариантов в ненаучной среде, — говорится в заявлении ВОЗ.

По мнению экспертов организации, такие названия легче произносятся, что удобнее для жителей разных стран мира. Также это позволит избежать дискриминации.

Согласно новой системе, известные штаммы вируса теперь получат новые названия:

Британский (B.1.1.7) — Альфа;

Южноафриканский (B.1.351) — Бета;

Бразильский (P.1) — Гамма;

Индийский (подвид 1 — B.1.617.1) — Дельта;

Индийский (подвид 2 — B.1.617.2) — Каппа.

Штаммы коронавируса

Практически с начала распространения коронавируса на планете начали фиксировать новые мутации вируса.

Ранее им давали названия в зависимости от страны, где они впервые появились.

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Источник: Интерфакс-Украина