Китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине, одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

Рекомендуется проводить вакцинацию в два этапа по схеме: введение двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

— Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму Covid-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.

— Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей, – сообщает ВОЗ.

В сообщении отмечается также, что одобрение ВОЗ является предварительным условием для поставок вакцины инициативой COVAX.

В списке одобренных для экстренного использования вакцин уже есть препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinopharm, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen.

В Украине работают над созданием собственной вакцины. Когда она будет готова, читайте в нашем материале.