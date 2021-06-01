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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Sinovac для экстренного использования

вакцина

Китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине, одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

Рекомендуется проводить вакцинацию в два этапа по схеме: введение двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

— Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму Covid-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.

 — Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей, – сообщает ВОЗ.

В сообщении отмечается также, что одобрение ВОЗ является предварительным условием для поставок вакцины инициативой COVAX.

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В списке одобренных для экстренного использования вакцин уже есть препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinopharm, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen.

В Украине работают над созданием собственной вакцины. Когда она будет готова, читайте в нашем материале.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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